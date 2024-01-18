الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيان رسمى بعد قليل.. أحمد شوبير يعلن انتهاء أزمة قيد الزمالك

الزمالك
الزمالك

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، مساء الخميس، انتهاء أزمة إيقاف قيد اللاعبين الخاصة بنادي الزمالك، وموعد الإعلان الرسمي من قبل إدارة النادي.

وتلقى الزمالك عقوبة بإيقاف القيد 3 فترات، بسبب عدم سداد الغرامة المالية لنادي سبورتنج لشبونة، والمتعلقة بشراء محمود عبدالرازق شيكابالا من النادي البرتغالي.

وكتب شوبير عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي "إكس":"مجلس إدارة الزمالك يصدر بيانًا بعد قليل يعلن فيه انتهاء أزمة القيد رسميًا بعد سداد الغرامة المالية لنادي سبورتنج لشبونة".

وصلت بعثة الزمالك إلى أبوظبي، ظهر اليوم، لبدء معسكر إعداد في الإمارات تتخلله المشاركة في دورتين وديتين، ويتولى أحمد خالد حسانين، عضو مجلس الإدارة، رئاسة بعثة الفريق في الإمارات.

قائمة الزمالك لمعسكر الإمارات:

حراسة المرمى: محمد عواد– معاذ علاء الدين– عبدالرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي– حاتم سكر– أحمد زكي-  محمود حمدي "الونش"– مصطفى الزناري– محمود علاء– حمزة المثلوثي– عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي– محمد أشرف "روقا"– نبيل عماد "دونجا"– سيد عبدالله "نيمار"– مصطفى شلبي– يوسف إبراهيم "أوباما"- محمود عبدالرازق "شيكابالا"– محمد حسام "بيسو"– محمد السيد– إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا– ناصر منسي– عمار ياسر.

احمد شوبير الزمالك ايقاف قيد الزمالك نادي الزمالك سبورتنج لشبونة

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