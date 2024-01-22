الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى: هناك دعم كبير من الرئيس السيسى للاعبى المنتخب

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر ستكون صعبة للغاية، معبرًا: "مباراة صعبة بعد ساعتين، لكن فيه رجالة ينزلوا يأكلوا النجيلة وليس أمامهم بديل إلا الفوز".

الدعم الكامل لمنتخب مصر

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه كان هناك دعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي للاعبي المنتخب، وأيضًا من الشعب المصري، لذلك على لاعبي المنتخب إدراك حجم المسئولية، ولا يصح ألا أن يكون منتخب مصر في الأدوار المقبلة.

وتابع: "لدينا العزيمة والإصرار والقوة، وهناك ثقة في كل اللاعبين، و105 ملايين مصري ينتظرون الفرحة من قبل منتخب مصر، ولاعبو المنتخب لابد أن يدركوا حجم المسئولية لإسعاد المصريين وكل الدعم لهم، ومنتخب مصر لديه لاعبين محليين على أعلى مستوى".

لاعبو المنتخب المصري 

وأضاف في حديثه، أنه لا صوت اليوم يعلو فوق صوت منتخب مصر، ولدينا ثقة كبيرة في لاعبي منتخب مصر، ويجب  التخلى عن الروح الانهزامية لأن منتخب مصر قادر على الفوز اليوم.

أحمد موسى الاعلامي احمد موسى على مسئوليتي صدى البلد المنتخب المصري

الأكثر قراءة

مقتل وإصابة 20 ضابطًا إسرائيليًا بتفجير مبنيين وانهيار ثالث بخان يونس

الإصابة أخطر من المتوقع.. وكيل محمد صلاح يكشف تفاصيل جديدة

حفلات تعذيب للزوجة بالفيديو.. تفاصيل سقوط عاطل سادي في الوايلي

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

أول ظهور لياسمين عبدالعزيز بعد طلاقها من أحمد العوضى (صور)

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس