أحمد موسى: هناك دعم كبير من الرئيس السيسى للاعبى المنتخب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر ستكون صعبة للغاية، معبرًا: "مباراة صعبة بعد ساعتين، لكن فيه رجالة ينزلوا يأكلوا النجيلة وليس أمامهم بديل إلا الفوز".

الدعم الكامل لمنتخب مصر

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه كان هناك دعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي للاعبي المنتخب، وأيضًا من الشعب المصري، لذلك على لاعبي المنتخب إدراك حجم المسئولية، ولا يصح ألا أن يكون منتخب مصر في الأدوار المقبلة.

وتابع: "لدينا العزيمة والإصرار والقوة، وهناك ثقة في كل اللاعبين، و105 ملايين مصري ينتظرون الفرحة من قبل منتخب مصر، ولاعبو المنتخب لابد أن يدركوا حجم المسئولية لإسعاد المصريين وكل الدعم لهم، ومنتخب مصر لديه لاعبين محليين على أعلى مستوى".

لاعبو المنتخب المصري

وأضاف في حديثه، أنه لا صوت اليوم يعلو فوق صوت منتخب مصر، ولدينا ثقة كبيرة في لاعبي منتخب مصر، ويجب التخلى عن الروح الانهزامية لأن منتخب مصر قادر على الفوز اليوم.