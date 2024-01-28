"الري": محطة معالجة "بطن البقر" الأكبر في العالم وتم تسجيلها بموسوعة جينيس

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن المشروعات المائية والاستصلاح الزراعي، هي الركن الأساسي في أي أعمال تنموية يتم تنفذها داخل أي محافظة بالجمهورية.

وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "dmc"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائمًا ما يوجه بدعم التنمية بشمال سيناء، ومن هنا جاء تنفيذ مشروع تنمية شمال سيناء والمسارين الناقلين للمياه المنتجة من محطة بحر القر إلى مناطق الاستصلاح الزراعي.

وأشار المتحدث باسم وزارة الري، إلى أن مصر مواردها المائية محدودة، بمعدل 60 مليار متر مكعب، يقابلها احتياجات 110 مليارات، وبالتالي جاء التفكير على الاعتماد على مياه الصرف الزراعي بعد المعالجة لسد الاحتياجات.

ونوَّه "غانم"، بأن محطة "بحر البقر"، تعد من أكبر محطات معالجة مياة الصرف الزراعي، وأحد المشروعات الكبرى في العالم، مؤكدًا أنه تم تسجيلها ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية.