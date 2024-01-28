القاهرة الإخبارية: مظاهرات فى تل أبيب تطالب بانتخابات جديدة للإطاحة بنتنياهو

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الشارع الإسرائيلي يغلي، بسبب تصريحات بنيامين نتنياهو الأخيرة، بإعلان فشله عن عودة المحتجزين.

وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إلى أن الشوارع الإسرائيلية شهدت تظاهرات واشتباكات بين المتظاهرين وشرطة الاحتلال.

ونوهت "أبوشمسية" إلى أن هناك دعوات في إسرائيل بزيادة رقعة التظاهر لتشمل أماكن حساسة في تل أبيب، الأمر الذي يضع نتنياهو في مأزق.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن المتظاهرين، لأول مرة يطالبون بإجراء انتخابات للإطاحة بنتنياهو، وحاول المتظاهرون اقتحام الكنيست وغلق الشوارع المؤدية إليه.