هيثم الحاج على: لدينا مَنْ يكتبون للجوائز العربية ذات المكافآت الكبيرة وآخرون لـ«التصدير للغرب» عبر التركيز على المساوئ فى بلدهم

- قال إن النخبة المثقفة لا تطرح «متنًا بديلًا» لملء الفراغات وتتبع الآخر بدلًا من تلبية احتياجات المجتمع

- «العولمة» فجّرت المكون الدينى لخلق الفوضى والمدارس الأجنبية من أدوات حروب الجيل الرابع

- مسلسل «أرابيسك» عبّر عن طبقات الهوية المصرية وإنارة المسلة فى «موكب المومياوات» كانت مشهدًا عبقريًا

- «بريكس» مقاومة لخطة «العولمة» الساعية لخلق شخصية هشة مستهلكة لمنتج شركات متعدية الجنسيات

قال الدكتور هيثم الحاج على، أستاذ مساعد الأدب العربى الحديث والنقد بكلية الآداب جامعة حلوان ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب سابقًا، إن إثارة النزاع حول المكون الدينى فى مصر هى نوع من أنواع الضغط الذى نفذه الغرب حتى يمهد الطريق لـ«الفوضى الخلاقة»، ثم يخلق «المواطن العولمى»، والشخصية الهشة المستهلكة لمنتجات الشركات «متعدية الجنسيات»، معتبرًا أن تكتل «بريكس» هو مقاومة ثقافية لخطة «العولمة»، التى تصنع مجتمعات داخل المجتمعات ما يسبب الانقسام والتشويش.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج «الشاهد»، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن النخبة المثقفة فى مصر لا تطرح «متنًا بديلًا» لملء الفراغات بعد أن انشغلت عن تلبية احتياجات المجتمع، وأصبح لديها كُتّاب ومثقفون ينتجون للجوائز العربية أو لـ«التصدير للغرب»، على حساب انتقاد بلدهم والتركيز على مساوئه، مع التأثر بمواقع «السوشيال ميديا» والمدارس الأجنبية، التى تعد من وسائل حروب «الجيل الرابع»، للتأثير على هوية المجتمع وقيمه.

■ من موقعك كناقد أدبى وراصد للحياة الثقافية فى مصر بشكل عام.. لماذا توقفت عند مسلسل «أرابيسك» وعند عميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة؟

- الحقيقة أن الكاتب أسامة أنور عكاشة والشاعر سيد حجاب استطاعا أن يعبّرا عن الحالة المصرية الأصلية بشكل رائع جدًا، والنقطة الأهم فى «أرابيسك» هى فكرة الهوية المصرية وانتماءاتها المختلفة وطبقاتها وتراكماتها، فنحن بلد «جدر» وعميق جدًا فى التاريخ، وهويتنا مبنية عبر هذا «الجدر»، وكل طبقة من طبقات الأرض تعطى له مذاقًا وشكلًا معينًا للهوية المصرية، وكل هذا يظهر على السطح فى صورة تصرفات ولغة وعمارة وفنون وعادات وتقاليد واحتفالات، وكل هذا يجمع «الميكس» المعقد والبسيط جدًا، والذى يظهر فى الشخصية المصرية فى اللحظة الحالية.

والحقيقة أن أسامة أنور عكاشة نجح فى أن يبلور المسألة فى «فيلا الدكتور برهام»، وبداية من اختيار اسم «أرابيسك»، الذى يجمع الشخصية المصرية بكل مكوناتها وخاماتها الكثيرة وتفاصيلها، و«الفيلا» هى السؤال الأهم فى المسلسل والحبكة الدرامية، حتى نصل فى النهاية إلى ماذا سيفعل «أرابيسك» فى «الفيلا» ليعبّر عن الهوية المصرية؟

فهو بدأ يجزئ، وقال: «بعمل حتة عربى وحتة رومانى وحتة مصرى قديم وحتة إسلامى»، وهى كلها مكونات الشخصية المصرية، وبعد ذلك يكتشف فى النهاية أن ذلك غير مناسب ومجرد «تلزيق»، فيبدأ فى هدم العمود، ويأتى زلزال ١٩٩٢، وتقع «الفيلا»، وكأنه يقول لنا إننا نحتاج لبناء رؤيتنا لهويتنا بشكل ما، وأن الطريقة التى ننظر بها إليها هى طريقة جزئية جدًا ومن زوايا بعيدة عن بعضها، ولا يمكن أن تعطينا المسألة بشكل كامل.

■ فى قراءة لذلك هناك مَنْ يرى أن «الفيلا» تمثل الهوية المصرية ولو تم خلع مكون من مكوناتها أو عمود منها تسقط الشخصية المصرية.. فكيف ترى هذا؟

- هذه قراءة صحيحة، لأن المكونات هى التى تتراكم عبر التاريخ فى «الجدر» كله، وكما أحب أن أقول دائمًا «إن مصر أقدم مربع فى التاريخ»، فهى الدولة الوحيدة على مدار تاريخ البشرية التى احتفظت بحدودها كما هى، باعتبارها المربع الموجود فى شمال شرق إفريقيا، وقد تأتى عليها فترات قوة وظروف تاريخية تجعلها تتمدد تمددًا بسيطًا لكنها تعود مرة أخرى.

والفكرة التوسيعية غير مرتبطة بالشخصية المصرية، فهناك ارتباط كامل حول نهر النيل، وفى فترات يدخل عليها محتلون ويقل حجمها ولكن سرعان ما تعود لمربعها الجغرافى، فهى أقدم دولة فى التاريخ، وتمر عليها متغيرات وتواريخ ومحتلون لكن تظل موجودة.

ولذا أصبحت الشخصية المصرية قادرة على امتصاص الثقافات الأخرى، وكان هناك مشهد عبقرى ودالّ جدًا، ولا بد من تقديم التحية لمن قدمه، لأنه يوضح ماهية الحضارة المصرية، وهو فى «موكب المومياوات»، فى اللحظة التى تمت فيها إنارة المسلة الموجودة فى ميدان التحرير، لتشع النور على كل ما حولها، وهذه هى الحضارة المصرية على مدار التاريخ، التى تمتص كل ما حولها وتأخذ الأشعة وتجمعها وتصبغها برؤيتها وتعيد إنتاجها لتنير الفضاء كله.

■ بالتوقف عند مكون الدين فى الشخصية المصرية.. هناك فئة تريد أن تزيد الجرعة من الجماعات الإرهابية، وفئة تريد نزع هذا المكون.. فكيف ترى هذا التنازع بين الفئتين؟

- أرى أنه على مدار التاريخ ظل المكون الدينى بطعم مصرى متوسط جدًا، والمسألة التى تتحدث عنها لم تظهر إلا بعد طرح فكرة «العولمة» بشكل ما، وزيادة الضغط على المكون الدينى، فهو نوع من أنواع الغزو الثقافى الغربى، وضغوط كى تظهر بهذه الصورة وتظل محبوسًا فى هذه الخانة، ليبدأ الغرب فى معاملتك على هذا الأساس، أى أن زيادة جرعة المكون الدينى جاءت بمؤثر خارجى من الغرب.

ولو عدنا للقرن التاسع عشر، مع وجود الرحالة الأوروبيين الذين كانوا يستكشفون الشرق، سنرى أن جزءًا مما كانوا يفعلونه هو أنهم يحاولون أن يقنعونا بأننا محبوسون فى قيم، وهذه القيم أقل تطورًا وحضارة من القيم الخاصة بهم، وأظن أن هذا كان نوعًا من أنواع التبشير بفكرة «العولمة» التى جاءت بعد ذلك، لأن «العولمة» ستطرح القيم الغربية على أنها القيم الأعلى حضاريًا، وكل الناس ستكون مهيأة إلى أن تحمل هذه القيم، ليكون هناك «مواطن عولمى» بشكل ما.

وكان هناك نوع من أنواع الضغط بتفجير القضية الدينية منذ منتصف سبعينيات القرن الماضى، حتى يقولوا لنا إن هناك فراغًا سياسيًا، وحتى يهدم القوميات الموجودة عندك، وتعمل «العولمة» على هدم الأيديولوجيات الكبرى ثم القوميات الصغرى، حتى تمهد الطريق لأن يكون لدينا المواطن القادر على مواكبة قيم «العولمة».

وفى ظنى، فإن إثارة النزاع حول المكون الدينى هى نوع من أنواع الضغط الذى نفذه الغرب حتى يمهد لـ«الفوضى الخلاقة»، ثم «المواطن العولمى»، ولكن فى الهوية المصرية ظل المكون الدينى الأساسى معتدلًا وبسيطًا، وهذا الاعتدال هو من ينتصر على التطرف فى الناحيتين.

وعندما تحدثنا عن ثورة ٣٠ يونيو، قلنا إن أحد العوامل المهمة للثورة هو أنه كانت هناك محاولة لسحب الهوية المصرية من المجتمع المصرى، بما فيها الدين، و٣٠ يونيو كانت للدفاع عن شكل تلك الهوية، بما فيها الدين، فهو عنصر مهم، ومن عمق التاريخ كان واحدًا من أركان الدولة المصرية القديمة، ولكنه كان الدين بالحضور المعتدل الذى نشير إليه، وأى محاولة لزحزحته عن هذه الخانة هى محاولة خارجية فى الأساس، والمسألة أن هذه هى الطريقة التى يتعامل بها الآخر معك حتى يضعفك ويسيطر عليك بصورة ما.

والكاتب نجيب محفوظ كتب رواياته التاريخية التى ركزت على مصر القديمة، وكانت القصص تعمق من فكرة الهوية المصرية القديمة، لكننا نتحدث عن أن القومية المصرية بدأ الإحساس بها مع اختيار زعماء الأزهر محمد على، وبعد ذلك ما فعله محمد على فى اعتماده على المصريين فى بناء الجيش المصرى بعد ١٨١١، وبعدها اتسعت فكرة القومية المصرية.

ولاحظ أن الفترة التى كتب فيها نجيب محفوظ كانت تتوازى مع الدعوة لنقل الخلافة الإسلامية لمصر، فكأن نجيب محفوظ كان يقول لنا إن هناك جذورًا ثانية للهوية المصرية، لا بد من التركيز عليها، وليس فقط المكون الدينى أو العربى، الذى يجمع عليه الجميع.

وبعدها بسنتين، كتب طه حسين كتابه «مستقبل الثقافة فى مصر»، فى عام ١٩٣٩، الذى ركز فيه على مكونات الهوية المصرية، والدوائر الأهم لهذه الهوية، وقال فيها إن هناك دوائر أولى بالرعاية، وهى «دائرة المصرية القديمة» و«دائرة البحر المتوسط».

وكل ذلك يقول لنا إن لدينا عقولًا قبل نحو قرن كانت تركز على مكونات أخرى غير التى تظهر على السطح، وكيفية التعامل مع هذه المكونات، لأنها متناغمة ومتداخلة، وتكون صورة عبر فكرة «العاشق والمعشوق» بين عناصر حتى لو بدا أنها بعيدة عن بعضها.

■ هل نحن حاليًا غير منتبهين لما كتبه طه حسين وصولًا لأسامة أنور عكاشة عن الهوية المصرية أم أن هناك «توهة» فى الحفاظ عليها؟

- «التوهة» لها علاقة بأننا أصبحنا مجتمعات أو اتجاهات فى المجتمع بشكل ما، مثلما حدث فى الثلث الأول فى القرن الماضى، وقد كان هناك اتجاهان واضحان جدًا، وطه حسين تحدث عنهما، فى فكرة «المعممين» و«المطربشين»، أى المنتمين للأزهر و«الأفندية» بتوع الغرب.

ويمكن أن تكون عندنا مشكلة صعوبة فى «دمج هذا الميكس»، والتعامل معه على أنه اتجاهات متضاربة، وبذلك تكون لدينا نفس الأزمة، فيبقى عندنا مجتمع متجه تمامًا إلى الغرب، على اعتبار أنه صاحب الحضارة الأكبر حاليًا، ولا بد أن نتماشى معه ونقلده، وهذا مثلًا نراه فيمن يقول لك «أنا مربى ولادى كويس ومبقولش ليهم ولا كلمة عربى فى البيت»، وهذا هو «طمس الهوية»، وقضية التعليم مهمة أولى بالرعاية فى هذه الجزئية.

وهذا الجدل طال أيضًا النقد الأدبى، فهناك سؤال «نعمل نظرية عربية ولّا نأخذ النظرية الغربية ونطبقها تطبيقات خاصة»؟

وفكرة الانقسام بين الاتجاهات هى التى تتسبب فى هذا التشويش، كأنك كمجتمع تستغنى عن قدرة مصر الأصلية والموجودة عبر التاريخ على الامتصاص والتجميع وفرز الحضارة، أى كأنك تقتصر على شعاع واحد.

ولكن دائمًا ما تحدث مثل هذه التضاربات فى الثقافة المصرية، مثلما فعل الفاطميون عند غزو مصر، لأنهم أحدثوا التضارب، وبعد خروجهم استعاد المجتمع المصرى هويته، مع الروح والمذاق الخاص به، واستطاعت الشخصية المصرية أن تمتص وتخلق الخليط الخاص بها، وأن تقيم «موالد» مثل التى كانت تعملها لـ«القديسين»، ولذا، فلن تعرف إن كانت هذه الطقوس فرعونية أم مسيحية أم فاطمية أم سنية أم شيعية، لكن الأقرب إلى الدقة هو أن مصر تجمع كل هذه الطقوس بداخلها.

■ هناك جيل لا نراه كمثقفين تُربِّيه التكنولوجيا وكأننا سلمنا أولادنا لمعلم لا نعلم عنه شيئًا.. فكيف ترى تأثير ذلك على الشخصية المصرية؟

- لا بد أن نذكر أن هذه المشكلة ليست فى مصر وحدها، وإنما هى مشكلة عالمية، وليست لها علاقة بانفتاح السماوات، وإنما بانفتاح التليفونات، فقد كان تأثير الفضائيات محدودًا بالنسبة لتأثير «السوشيال ميديا» والإنترنت.

وهذه المسألة كانت لها علاقة بفكرة «العولمة» وكيفية توحيد نمط الشخصيات فى العالم كله، فالموضوع له علاقة بالشركات التى كانت «متعددة الجنسيات» وأصبحت «متعدية الجنسيات»، وتعمل على خلق شخصية تصلح كـ«مستهلك أساسى» لمنتجاتها بصورة ما.

والمسألة ليست سياسية وإنما تتعلق بحركة الاقتصاد فى العالم كله، وهناك تأثيرات مباشرة لتحويل المواطنين فى العالم إلى «مواطنين مستهلكين»، وهذا يجعل هناك شخصيات هشة، لا تعلم شيئًا عن الدولة، وتصبح هناك مجموعة من القيم التى تهاجم المجتمع، مثل الاحتفال بـ«الفالنتين» و«الهالوين»، ثم هناك قيم «المثلية الجنسية»، التى تغزو العالم أيضًا، وكل واحد من تلك التأثيرات ينسخ الهوية الشخصية لكل المجتمعات، لتوحيد النمط حتى يكون المواطن قابلًا لهذا «الاستهلاك» بشكل ما.

وأظن أن الانضمام لتكتل «بريكس» مثلًا هو ثقافى قبل أن يكون اقتصاديًا، فهو محاولة ضد «طغيان قيم الرأسمالية الغربية»، ومحاولة لعمل منظومة قيم مختلفة، فاللعبة هنا ليست اقتصادية بالأساس، ومصر سيكون لها دور محورى فى ترسيخ مجموعة القيم الشرقية لمواجهة قيم الرأسمالية الغربية، التى تقوم على القنص والاستغلال، على عكس الشرق الذى يكون «ضد» هذه القيم، وهذا التجمع سيلعب دورًا فى المقاومة.

■ لماذا تنساق اهتمامات الصغار وراء فرق الغناء الكورية مثل «bts»؟

- فرق الغناء الكورية الشهيرة مثل فرقة «bts» أصبحت تسيطر على عقول واهتمامات الصغار بشكل كبير للغاية، وحين تم إنتاج هذا النمط من الثقافة والفن كانوا يعلمون أنها ستلقى هوى لدى الشباب الصغار، كونهم درسوا مكونات هذا الهوى جيدًا، كما مهدوا الأرض لتكون هذه الفرق أكثر انتشارًا، وأصبحت الفكرة أكبر من أن يكونوا «متعددى الجنسية».

والأزمة هنا تكمن فى مجموعة آليات من المفترض أن نتبعها، ومنها فهم الأسباب الكامنة وراء اهتمام أولادنا بهذا النوع من الفن، ونسمع معهم ثم نناقشهم، حتى نستطيع أن نحول هذا الضرر السلبى إلى شىء إيجابى، بالإضافة إلى إيجاد بدائل مصنوعة فى مصر، وبها اللمسة الخاصة بنا، وإذا ذهبنا الآن إلى البدائل المصرية سنجد المهرجانات الشعبية متصدرة المشهد العام.

والنخبة المثقفة ترى أن الغناء الكورى هامش والمهرجانات هامش آخر تمامًا، ولكن كتلة الاثنين الآن لم تعد هوامش، ودون أن يتم طرح المتن البديل عنهما، ففى الستينيات كان المتن الخاص بنا هو أم كلثوم، وكان هناك هامش آخر وهو الأغنية الشعبية لخضرة محمد خضر ومحمد رشدى، وكل ذلك يندرج تحت بند البديل، الذى تصنعه من أجل ملء الفراغات حول المتن الكبير الخاص بك.

■ ما فكرتك التى لم تُنفذ وقت انتشار المهرجانات الشعبية فى مصر؟

- فى الوقت الذى ظهرت فيه المهرجانات الشعبية كنت قد طرحت فكرة على أحد الأشخاص حول ضرورة عمل المهرجانات الخاصة بنا، بمعنى أن «التيمة الموسيقية» للمهرجانات هى تيمة مصرية من الأساس ولها جذر موجود لدينا.

مشكلة المهرجانات الأساسية أنها أخذت هذه «التيمة الموسيقية» وحولتها إلى شكل واحد فقط يتم تكراره دائمًا، كما تضع بها كلمات نعتبرها كمصريين خارجة عن الأنساق القيمية فى المجتمع المصرى، فكان من الأفضل أن نأخذ التيمة الخاصة بالمهرجانات ونضع لها كلمات تتماشى مع منظومة القيم فى مصر.

وعلى المستوى الأدبى أيضًا، لدينا مجتمع قراءة نخبوى يعتمد على قراءة أمور مهمة وكبيرة، كالنقاد الذين يعترفون بنوع واحد من الأدب، ولكن هناك أنواعًا أخرى من الأدب لها ملايين القراء، وهى المتن الحقيقى حاليًا بكتلته وأرقامه الحقيقية، فهناك أعمال على سبيل المثال موجهة لفئة ما أقل من ١٨ عامًا، فضلًا عمّن يكتبون عن الفانتازيا وأدب الرعب.

■ حدثنا عن تاريخ الدكتور نجيب ميخائيل محفوظ.

- الأديب نجيب محفوظ ولد على يد طبيب شهير فى مجال طب النساء والتوليد هو نجيب ميخائيل محفوظ، الذى تخرج فى مدرسة الطب بقصر العينى عام ١٩٠٢، وفوجئ فى نفس الوقت بانتشار مرض الكوليرا فى مصر، وكانت مهمته فى ذلك الحين هى الكشف على القادمين بالقطار فى محطة السكة الحديد فى باب الحديد، لكنه طلب التوجه إلى مصدر الوباء بنفسه، وتحديدًا فى قرية موشا بمحافظة أسيوط.

والدكتور نجيب محفوظ هو الذى اكتشف بئر المياه التى تسببت فى نشر مرض الكوليرا، وحين عاد مرة أخرى إلى القاهرة عمل على مجال طب النساء والتوليد، وكان أحد رواد هذا النوع من الطب فى العالم، وكانت له جراحة تمت تسميتها باسمه، وكان يتم تدريسها فى جامعات أوروبا، وكان يأتى عدد من الجراحين الأوروبيين لحضور العمليات التى يجريها، كما دُعى إلى الجمعية الملكية البريطانية وحصل على عضويتها.

فنحن نتحدث عن طبيب مصرى داخل المنظومة المصرية التى كانت تستطيع أن تصنع لنفسها شخصيتها المستقلة، حين كان تركيزها الكامل على توفير احتياجات المجتمع، لكن هناك كثيرًا من النخب حاليًا فى مجالات عديدة للغاية انشغلت بالتبعية للآخر.

■ كيف ترى «كتابة التصدير» والكتابة خصيصًا من أجل الجوائز؟

- هناك أشخاص يكتبون تحديدًا للجوائز التى تُمنح فى الدول العربية بقيم كبيرة، وأعرف روائيين غير معروفين فى مصر ولكنهم أساتذة فى الحصول على جوائز من هذا النوع، وفى الحقيقة يمكن أن تكون هذه الروايات على المستوى الفنى جيدة جدًا لكنها غير معروفة وليست جزءًا من تاريخك المتواجد هنا، فهى تُباع فى الخارج فقط.

وهناك أيضًا نوع آخر، وهو «كتابة التصدير»، بمعنى أن الكاتب يذهب إلى دول الغرب لكونه يعلم جيدًا أن هناك منظومة تركز خصيصًا على إظهار مجموعة مساوئ فى بلدك، مثل حقوق الإنسان وحريات الأفراد، كالمثلية الجنسية والمعارضات السياسية، وهذا الأمر ظهر بشكل كبير منذ منتصف السبعينيات، وقبل ذلك كانت المسألة سهلة للغاية ويتم التصالح معها.

■ كيف ترى انسحاب الدور الثقافى من المشهد؟

- انسحاب الدور الثقافى من المشهد العام فى مصر جاء بسبب أن كل شخص يبحث عن دوره فقط، وليس دور المجموعة كلها، فالأشخاص الذين سافروا فى بعثات خارجية خلال القرن الـ١٩ ثم عادوا مرة أخرى إلى مصر كان فى أذهانهم اكتساب خبرات من الخارج وتطبيقها فى بلدهم، أما الأشخاص الذين سافروا فى نهاية القرن الـ٢٠ فقد انساقوا وراء فكرة التعليم الأجنبى.

ولدينا حاليًا نسبة من ١٥٪ إلى ٢٠٪ من أبنائنا المصريين يتعلمون فى مدارس أجنبية، كما أن المدارس الأجنبية أفرزت جيلًا لديه انتماءات مختلطة، بالإضافة إلى أن انتشار المدارس الأجنبية منذ بداية التسعينيات أسهم فى اختراق المجتمع المصرى، وهذا ما نسميه الآن «حروب الجيل الرابع».