الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد تثبيت الفائدة.. خبيرة: أمريكا نجحت فى سياساتها فى السيطرة على معدلات التضخم

البنك الفيدرالي الأمريكي
البنك الفيدرالي الأمريكي

علقت الدكتورة رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، على تثبيت البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.

وقالت، خلال لقائها ببرنامج "مال وأعمال"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إنه للمرة الرابعة على التوالي يبقي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة كما هو.

وأضافت أن الاقتصاد الأمريكي ينظر لطلبات الإعانة ومعدلات التوظيف وهناك معطيات كثيرة جدًا ينظر لها الفيدرالي الأمريكي.

وأشارت إلى أن أمريكا نجحت في سياساتها في السيطرة علي معدلات التضخم، وفي نفس الوقت استطاعت أن تحافظ على اقتصاد قوي.

وأوضحت أن أغلب المؤشرات تقول إن الاقتصاد في الربع الأخير معتدل وهناك توقعات نمو في 2024، وإن الوظائف تسير بوتيرة أعلى من المتوقع لذلك قرر تثبيت سعر الفائدة.

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