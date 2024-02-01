الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رمضان أبو جزر: أوروبا مضطرة لمساعدة أوكرانيا لحماية أمنها القومي

الدكتور رمضان أبو
الدكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي

علق الدكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، على تصاعد الأحداث في قطاع غزة، وبالتزامن مع قمة الاتحاد الأوربي الآن والاحتجاجات علي في بروكسل بشأن تطور الأوضاع في غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن أوروبا مضطرة لمساعدة أوكرانيا لحماية أمنها القومي.

وأوضح أنه اليوم هناك عبء كبير على أوروبا، أكبر بكثير في ظل الحرب الأوكرانية التي تدفق منها ملايين من الأوكران إلى أوروبا، يضاف إليهم ما تتحدث عنه التقارير الدولية عن مئات الآلاف الذين يصلون سنويا إلى أوروبا.

وأضاف أن هناك تباينًا في التعاطي مع قضية اللاجئين في أوروبا، من وقت إلى آخر، وشهدنا كيف كانت أوروبا تتعاطى مع ملف الهجرة واللاجئين إبان فتح الحدود التركية لمئات آلاف اللاجئين العراقيين والسوريين والأفغان.

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