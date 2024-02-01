2.4 مليون زائر فى الأسبوع الأول من معرض القاهرة الدولى للكتاب

عرض برنامج "اليوم"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي" مع الإعلامية دينا عصمت، تقريرًا تلفزيونيًا، يرصد فعاليات اليوم الثامن من معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وتجولت المراسلة مريم جمال، فى أروقة المعرض، واستمعت إلى نوعية الكتب فى النسخة المصغرة من معرض الأزبكية، حيث وصل حجم الزوار إلى 2.4 مليون زائر في الأسبوع الأول من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهو رقم قياسى غير مسبوق منذ انتقال معرض القاهرة الدُولى للكتاب لمقره الجديد بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتواصل الدورة الاستثنائية الحالية من معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ55، والمقامة فى مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، تسجيل أرقام قياسية لاستقبال الجمهور، الذى تصدر المشهد الثقافى الأضخم فى الشرق الأوسط، وتنوع الجمهور ما بين الشباب والكبار وأيضًا الأسر التى حرصت على اصطحاب أطفالها للمشاركة فى المحفل الثقافى، سواء باقتناء الكتب أو المشاركة فى حضور الفعاليات والأنشطة التى تقام على أرض المعرض، الذى يستمر حتى 6 فبرير 2024.