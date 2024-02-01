الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مانشيت" يستعرض نتائج مؤتمر نظام مدارس المتفوقين STEM فى مصر

برنامج مانشيت
برنامج مانشيت

استعرض برنامج "مانشيت"، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، تقريرا تليفزيونيا، يعرض نتائج مؤتمر نظام مدارس المتفوقين STEM في مصر.

والتقت مارينا أمير مراسلة قناة cbc ببرنامج "مانشيت" تقديم الإعلامي جابر القرموطى بعدد من الطلاب النابغين الذى حصلوا على براءة اختراع لمشاريعهم وابتكاراتهم.

وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدد من المسئولين في الجهات المعنية خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائج المؤتمر الذي نظمته الوزارة حول (نظام التعليم STEM في مصر.. الواقع والطموحات).

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