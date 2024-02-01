الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جابر القرموطي: بيع أراضي في الساحل الشمالي شائعة سخيفة

جابر القرموطي
جابر القرموطي

علق الإعلامي جابر القرموطي، علي حقيقة ما يتردد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حول أن مصر تقوم ببيع المدن الجديدة داخل الساحل الشمالي ولجهات غير مصرية.

وقال خلال تقديم برنامجه "مانشيت"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الخميس، إن مصر لديها مخطط للتنمية العمرانية، من أجل استيعاب الزيادات السكانية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، ومن ضمن هذا المخطط منطقة الساحل الشمالي الغربي باعتباره أحد المناطق القادرة على استيعاب الزيادة السكانية. 

وأضاف أن الحديث عن بيع منطقة "رأس الحكمة" لجهات غير مصرية أو ما إلى ذلك أمر غير صحيح بالمرة، "أنا مستغرب من الهبد اللي شغال ده، ومش عارف الهبد دة مصدره إيه يا جماعة، هو لو الخبر صحيح الدولة مش هتعلن عن الكلام دة". 

وأشار إلى أن مصر لديها مخطط عمراني حتى عام 2052، وهذا أمر معروف للجميع، فضلا عن أن مصر تعمل على العديد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع، والتي تستطيع كل منها استقطاب عدة ملايين من السكان، وذلك وفق مخطط الدولة المصرية. 

وتابع أن ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي شائعة سخيفة والمخطط العمراني للدولة المصرية واضح أمام الجميع.

مواد متعلقة

"مانشيت" يستعرض نتائج مؤتمر نظام مدارس المتفوقين STEM فى مصر

7 مليارات يورو حجم المحفظة الإنمائية الموجهة لمصر من البنك الأوروبى

حسين هريدى: قرارات محكمة العدل ضد إسرائيل قوة دفع كبيرة للقضية الفلسطينية

2.4 مليون زائر فى الأسبوع الأول من معرض القاهرة الدولى للكتاب

رضا فرحات: المرحلة الثانية للحوار الوطنى ستساهم فى معالجة التحديات الاقتصادية

بعد تثبيت الفائدة.. خبيرة: أمريكا نجحت فى سياساتها فى السيطرة على معدلات التضخم

اقتصادى: "حياة كريمة" تعتمد على الشركات الوطنية لتوفير فرص عمل

رمضان أبو جزر: أوروبا مضطرة لمساعدة أوكرانيا لحماية أمنها القومي

الأكثر قراءة

بيراميدز يقيل باتشيكو والإعلان الرسمى خلال ساعات (خاص)

البنك المركزى: رفع سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم 2%

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

حل وسط ينهى الخلاف بين فيتوريا ورجال الجبلاية (خاص)

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟