جابر القرموطي: بيع أراضي في الساحل الشمالي شائعة سخيفة

علق الإعلامي جابر القرموطي، علي حقيقة ما يتردد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حول أن مصر تقوم ببيع المدن الجديدة داخل الساحل الشمالي ولجهات غير مصرية.

وقال خلال تقديم برنامجه "مانشيت"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الخميس، إن مصر لديها مخطط للتنمية العمرانية، من أجل استيعاب الزيادات السكانية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، ومن ضمن هذا المخطط منطقة الساحل الشمالي الغربي باعتباره أحد المناطق القادرة على استيعاب الزيادة السكانية.

وأضاف أن الحديث عن بيع منطقة "رأس الحكمة" لجهات غير مصرية أو ما إلى ذلك أمر غير صحيح بالمرة، "أنا مستغرب من الهبد اللي شغال ده، ومش عارف الهبد دة مصدره إيه يا جماعة، هو لو الخبر صحيح الدولة مش هتعلن عن الكلام دة".

وأشار إلى أن مصر لديها مخطط عمراني حتى عام 2052، وهذا أمر معروف للجميع، فضلا عن أن مصر تعمل على العديد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع، والتي تستطيع كل منها استقطاب عدة ملايين من السكان، وذلك وفق مخطط الدولة المصرية.

وتابع أن ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي شائعة سخيفة والمخطط العمراني للدولة المصرية واضح أمام الجميع.