جويل روبن لـ"القاهرة الإخبارية": حاكم تكساس يخالف نظام الحكم الأمريكي وعليه التراجع

علق مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقا جويل روبن، على منع حاكم تكساس المسؤولين وقوات أجهزة الدولة الأمريكية الفيدرالية من تنفيذ أمر المحكمة العليا بقص الحواجز التي تحجز دخول المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود إلى ولاية تكساس.

وقال روبن، خلال حواره مع الإعلامية جيهان منصور، مقدمة برنامج "عين على أمريكا"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ونحن نتناقش الآن، فإن 3 أشياء تحدث في الوقت نفسه، أولا، هناك عدد كبير يعبر الحدود دون وثائق ولا يمرون عبر منفذ الدخول الرسمي".

وأوضح: "بايدن يبحث عن المزيد من التمويل من الكونجرس، وهناك نقاش مع الكونجرس حول مشروع قانون تمويل تكميلي من شأنه تقديم المساعدة لحلفائنا في اوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وسيزيد الدعم والتمويل لخدمات الحدود من أجل جعلها منظمة بشكل أفضل".

وأكمل: "ثالثا، حالة التمرد، والتي يرى فيها حاكم ولاية تكساس أنه رئيس الولايات المتحدة، ولكن في واقع الأمر، هناك حكومة اتحادية واحدة وهناك حكومة وطنية واحدة، وقال المحكمة العليا ذلك، والولايات جزء من الاتحاد، وعلى حاكم تكساس عليه التراجع لأن ما يفعله الآن يخالف نظام الحكم الأمريكي".