الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جويل روبن لـ"القاهرة الإخبارية": حاكم تكساس يخالف نظام الحكم الأمريكي وعليه التراجع

جويل روبن
جويل روبن

علق مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقا جويل روبن، على منع حاكم تكساس المسؤولين وقوات أجهزة الدولة الأمريكية الفيدرالية من تنفيذ أمر المحكمة العليا بقص الحواجز التي تحجز دخول المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود إلى ولاية تكساس.

وقال روبن، خلال حواره مع الإعلامية جيهان منصور، مقدمة برنامج "عين على أمريكا"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ونحن نتناقش الآن، فإن 3 أشياء تحدث في الوقت نفسه، أولا، هناك عدد كبير يعبر الحدود دون وثائق ولا يمرون عبر منفذ الدخول الرسمي".

وأوضح: "بايدن يبحث عن المزيد من التمويل من الكونجرس، وهناك نقاش مع الكونجرس حول مشروع قانون تمويل تكميلي من شأنه تقديم المساعدة لحلفائنا في اوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وسيزيد الدعم والتمويل لخدمات الحدود من أجل جعلها منظمة بشكل أفضل". 

وأكمل: "ثالثا، حالة التمرد، والتي يرى فيها حاكم ولاية تكساس أنه رئيس الولايات المتحدة، ولكن في واقع الأمر، هناك حكومة اتحادية واحدة وهناك حكومة وطنية واحدة، وقال المحكمة العليا ذلك، والولايات جزء من الاتحاد، وعلى حاكم تكساس عليه التراجع لأن ما يفعله الآن يخالف نظام الحكم الأمريكي".

مواد متعلقة

جابر القرموطى: بيع أراض فى الساحل الشمالى شائعة سخيفة

جابر القرموطي: هناك تغييرات قادمة في الحكومة.. وكل دول العالم بها مشكلات

"مانشيت" يستعرض نتائج مؤتمر نظام مدارس المتفوقين STEM فى مصر

7 مليارات يورو حجم المحفظة الإنمائية الموجهة لمصر من البنك الأوروبى

حسين هريدى: قرارات محكمة العدل ضد إسرائيل قوة دفع كبيرة للقضية الفلسطينية

2.4 مليون زائر فى الأسبوع الأول من معرض القاهرة الدولى للكتاب

رضا فرحات: المرحلة الثانية للحوار الوطنى ستساهم فى معالجة التحديات الاقتصادية

بعد تثبيت الفائدة.. خبيرة: أمريكا نجحت فى سياساتها فى السيطرة على معدلات التضخم

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

بيراميدز يقيل باتشيكو والإعلان الرسمى خلال ساعات (خاص)

البنك المركزى: رفع سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم 2%

حل وسط ينهى الخلاف بين فيتوريا ورجال الجبلاية (خاص)

بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات وتكليفات للشئون الإدارية والمالية فى وزارة البترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟