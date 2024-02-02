الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اقتصادي: برامج الحماية الاجتماعية تعبر عن إرادة راسخة للدولة بضرورة دعم "محدودي الدخل"

الدكتور محمود عنبر
الدكتور محمود عنبر

علق الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، علي جهود الدولة في دعم المواطن المصري في كافة ربوع الوطن.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الدولة اتخذت العديد من القرارات لمساندة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وأضاف أن برامج الحماية الاجتماعية تعبر عن إرادة راسخة في يقين الدولة بضرورة دعم "محدودي الدخل"، موضحًا أن هناك إرادة حقيقية للدولة في تبني استراتيجية دائمة للفئات من معدومي ومحدودي الدخل.

وأشار إلى أنه بمراجعة الأمر منذ بداية برامج الاصلاح الاقتصادي والتي أثرت بشكل كبير على متوسطي ومحدودي الدخل كان هناك سياسة اجتماعية تسير على التوازي مع التعدايات الاقتصادية العالمية.

اكسترا نيوز المواطن المصري محمود عنبر محدودي الدخل

مواد متعلقة

الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد مديرة دائرة الشباب والمتطوعين للجمعية فى خان يونس

عبدالخالق لـ"الشاهد": نيلسون مانديلا أدى دورًا تاريخيًا وحافظ على كيان مجتمع جنوب إفريقيا

عبدالخالق لـ"الشاهد": القرن التاسع عشر شهد المواجهة الكبرى بين الداخل والخارج فى مصر

عبدالخالق لـ"الشاهد": كثير من طقوس العبادات مشتركة بين المسلمين والمسيحيين واليهود

جويل روبن لـ"القاهرة الإخبارية": حاكم تكساس يخالف نظام الحكم الأمريكى وعليه التراجع

كلينك لـ"القاهرة الإخبارية": هجوم قاعدة التنف تصعيد واضح ضد القوات الأمريكية

جابر القرموطى: بيع أراض فى الساحل الشمالى شائعة سخيفة

جابر القرموطي: هناك تغييرات قادمة في الحكومة.. وكل دول العالم بها مشكلات

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر ومعلول حول "الاعتزال" (خاص)

في آخر تحديث.. أسعار الذهب الـ21 اليوم الجمعة 2 فبراير 2024

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

عضو بالكنيست أمام منزل نتنياهو: إسرائيل لا تستطيع تحمل رئيس وزراء جبان

باقي من الزمن 4 أيام.. أفضل الأدعية المستحبة ليلة الإسراء والمعراج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟