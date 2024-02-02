عبدالخالق لـ"الشاهد": القرن التاسع عشر شهد المواجهة الكبرى بين الداخل والخارج فى مصر

أكد الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، أن القرن التاسع عشر شهد المواجهة الكبري بين الداخل والخارج في مصر.

وأضاف “عبدالخالق”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "حتى هذا الرافد الجديد الذي سماه البعض المد الديني أو الإسلام السياسي وهو بالمناسبة ليس إسلام سياسي، وفي الجانب الآخر مع الأقباط تجد نفس فكرة المد الديني أو التطرف الديني، ويأتي على خلفية عدة أمور منها علاقة الداخل بالخارج، لأن القرن التاسع عشر أهم ما يميزه بالنسبة لموضوع الداخل والخارج قرن المواجهة الكبرى بين الداخل والخارج في مصر".

وتابع: "لأن مصر تعرضت لعملية نهب اقتصادي ومالي على نطاق كبير جدًا وجزء منه مشروع قناة السويس ومسألة الديون في عهد الخديوي إسماعيل وما بعدها القاهرة الخديوية وكل هذه مسأل من نفس المصدر، وبعد ذلك خلق رد فعل قوي من العقل الجمعي للمصريين ضد الآخر وهو هنا المستعمر وتم استعداء الدين في هذه الفترة، باعتبارة من أهم دفاعات وهذا حدث في عده بلاد في أمريكا اللاتينية وفي الجزائر في كفاح الاستقلال".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور".