الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال رائف: تطوير البنية التحتية بالصعيد أعطى قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى

تنمية الصعيد
تنمية الصعيد

علق الكاتب الصحفي جمال رائف، على جهود الدولة في تنمية الصعيد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن تطوير البنية التحتية بالصعيد أعطى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الدولة ضخت الحياة بشرايين التنمية، موضحًا أن الصعيد يتزين بمشروعات عملاقة وخدمات غير مسبوقة.

وأشار إلى أن تريليون حجم الاستثمارات التي ضخت في الصعيد منذ 2014 ومازالت هذه الاستثمارات تتدفق، وهنا الأمر لا يقتصر على الاستثمارات الحكومية، ولكن عبر القطاع الخاص.

وأوضح أن البنية التحتية جذبت الاستثمارات المحلية والأجنبية وقلل من عملية الهجرة غير الشرعية.

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