الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إبراهيم درويش: الدولة لم تغفل شبرا واحدا عن أرضها من خطة التنمية الشاملة

تنمية صعيد مصر
تنمية صعيد مصر

علق الدكتور إبراهيم درويش، وكيل كلية الزراعة في جامعة المنوفية، على جهود الدولة في تنمية صعيد مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الدولة لم تغفل شبرا واحدا عن أرضها وجميع ربوع مصر حازت نصيبا من خطة التنمية الشاملة.

وأضاف أن الدولة توزع مخططات التنمية علي كل ربوع الجمهوية في إطار التنمية الشاملة، موضحًا أن صعيد مصر كان ممهمش في الماضي بالنسبة للتنمية.

وأشار إلى أنه في الجمهورية الجديدة تنمية الصعيد على رأس الأولويات، موضحًا أن هناك أكثر من التريليون جنية استثمارات في صعيد مصر.

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