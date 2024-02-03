السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رمضان عبدالمعز: الله سائل كل إنسان يوم القيامة عما استرعاه

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

حرص الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، على تهدئة وطمأنه المواطنين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. 

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إنه يجب على التاجر أن يقوم بدوره، وأن يقوم الشيخ بدوره، وكذلك المسئول.

وأضاف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته"، متابعًا: "ربنا هيسألنى عن أسرتى وإخوتى وجيراني والمأمومين الذين وثقوا في ويصلون الجمعة ويسمعونى وأنا أقف على المنبر"، مؤكدًا: لا بد أن نلجأ ونتضرع إلى الله.

وأوضح أن كل شخص مسئول، والله سائل كل إنسان يوم القيامة عما استرعاه، حفظ أم ضيّع، مشددًا على أنه ليس مؤمنًا من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. 

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