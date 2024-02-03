السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رمضان عبدالمعز: هذا أجمل ما قيل في جبر الخواطر

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

أوضح الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أثر جبر الخواطر على القلوب، قائلا: "الخاطر هو القلب، وربنا يجبر خاطرك يعني يجبر قلبك، وأصبح فؤاد أم موسي فارغ، يعني جبره".

وأضاف عبدالمعز خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "وقال الله تعالي في كتابه الكريم لولا أن ربطنا علي قلبها، وفي نفس الآية فؤاد يقول قلب، يعني جبر قلبها على خوفها الشديد على ابنها، وقال لا تخافي ولا تحزني".

وتابع: "قال لأخت موسي قصيه، وكان قلبها مدمر تمامًا ولكن ربنا جبر القلب وجبر خاطرها، وبعدين قال فرددناه إلى أمه، ولتعلم أن وعد الله حق ولا تحزن، وأكد ذلك بقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون".

رمضان عبدالمعز دي ام سي لعلهم يفقهون جبر الخواطر

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