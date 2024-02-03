الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شعبان يوسف لـ"الشاهد": نجيب سرور كتب قصائد مدح فى عبدالناصر

شعبان يوسف
شعبان يوسف

قال الكاتب شعبان يوسف، الناقد والمؤرخ، إن نجيب سرور كتب قصائد مدح في عبدالناصر.

وأضاف يوسف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": عندما خرجت ياسين وبهية قدمها كرم مطاوع بشكل كبير وكان العرض أهم من المسرحية، وعندما عرض أه يا ليل يا قمر بعدها أخرجها جلال الشرقاوي بشكل كبير ولم تكن تعجب نجيب سرور بشكل خاص،  رغم أن جلال الشرقاوي أضاف لها معني مهما جدًا، وعندما نجيب سرور البروفات، كتب بعدها مسرحية أخري شتيمة في المخرج جلال الشرقاوي، سماها آه يا بهية وخبريني".

 وتابع: "وللأسف كرم مطاوع أيضا هو من أخرج هذه المسرحية، وكان خروجا عن الأخلاقيات بمخرج يسب ويشتم مخرج زميل له، ولم يكن نجيب سرور مناضل أو مقاوم للسلطة، ولكن كان يكتب عن عنعنه وشفاويات معينة، ولم يحبس في أي قضية شهيرة كالغيطاني أو الأبنودي، وصلاح عيسي كذلك، ونجيب سرور كتب قصائد مدح في عبدالناصر، ولم يحبس قط، وبالعكس كتب مدح في عبدالناصر في وقت معين، وسوف أقوم بكتابة هذه القصيدة في كتابي، ونجيب سرور أخرج أول مسرحية عن الدكتور رشاد رشدي، الذي أصبح خصما له وقام بمهاجمته بشكل عنيف،  وهناك كتاب أخير له كان يسمي هكذا تكلم جحا".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

مواد متعلقة

سمير صبرى: السعر الحقيقى للدولار بأقصى تقدير 37.5 جنيه

متحدث الوزراء يزف بشرى بشأن انخفاض أسعار السلع الأساسية

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار مرتبط بقيمة الدولار

رمضان عبدالمعز: الله سائل كل إنسان يوم القيامة عما استرعاه

رمضان عبدالمعز: المرأة مسئولة فى بيت زوجها عن تدبير الأمور المنزلية

رمضان عبدالمعز: هذا أجمل ما قِيل فى جبر الخواطر

جودة عبدالخالق لـ"الشاهد": أنظر للقضية الفلسطينية باعتبارها سياسية استعمارية وليست دينية

جودة عبدالخالق لـ"الشاهد": يجب ترسيخ قيمة الاستغناء لدى المجتمع لرفع معدل الادخار

الأكثر قراءة

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

متحدث الوزراء يزف بشرى بشأن انخفاض أسعار السلع الأساسية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

عاجل| عروض خليجية لـ«رباعى الأهلى».. وكولر يرفض: «لن يرحل أى لاعب»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»