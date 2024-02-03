شعبان يوسف لـ"الشاهد": نجيب سرور كتب قصائد مدح فى عبدالناصر

قال الكاتب شعبان يوسف، الناقد والمؤرخ، إن نجيب سرور كتب قصائد مدح في عبدالناصر.

وأضاف يوسف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": عندما خرجت ياسين وبهية قدمها كرم مطاوع بشكل كبير وكان العرض أهم من المسرحية، وعندما عرض أه يا ليل يا قمر بعدها أخرجها جلال الشرقاوي بشكل كبير ولم تكن تعجب نجيب سرور بشكل خاص، رغم أن جلال الشرقاوي أضاف لها معني مهما جدًا، وعندما نجيب سرور البروفات، كتب بعدها مسرحية أخري شتيمة في المخرج جلال الشرقاوي، سماها آه يا بهية وخبريني".

وتابع: "وللأسف كرم مطاوع أيضا هو من أخرج هذه المسرحية، وكان خروجا عن الأخلاقيات بمخرج يسب ويشتم مخرج زميل له، ولم يكن نجيب سرور مناضل أو مقاوم للسلطة، ولكن كان يكتب عن عنعنه وشفاويات معينة، ولم يحبس في أي قضية شهيرة كالغيطاني أو الأبنودي، وصلاح عيسي كذلك، ونجيب سرور كتب قصائد مدح في عبدالناصر، ولم يحبس قط، وبالعكس كتب مدح في عبدالناصر في وقت معين، وسوف أقوم بكتابة هذه القصيدة في كتابي، ونجيب سرور أخرج أول مسرحية عن الدكتور رشاد رشدي، الذي أصبح خصما له وقام بمهاجمته بشكل عنيف، وهناك كتاب أخير له كان يسمي هكذا تكلم جحا".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.