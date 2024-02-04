شعبان يوسف لـ"الشاهد": نجيب سرور كان ناقدًا أكثر من كونه شاعرا وكاتبا مسرحيا

قال الكاتب شعبان يوسف، الناقد والمؤرخ، إن نجيب سرور كان ناقدًا أكثر من كونه شاعرا وكاتبا مسرحيا.

وأضاف "يوسف"، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز":"نجيب سرور أخرج أول مسرحية عن الدكتور رشاد رشدي، الذي أصبح خصم له وقام بمهاجمته بشكل عنيف، وهناك كتاب أخير له كان يسمي هكذا تكلم جحا، وأعتبر أن نجيب سرور أربع مراحل وأولها الخمسينيات".

وتابع: "كانت أهم مرحلة والتي تحدث فيها عن نجيب محفوظ، وكان ناقدًا لا يقل عن أكبر ناقد في الوطن العربي، وبعدها المرحلة الثانية في غربته من 1958 حتي 1964 وقد تكون مرحلة غامضة، ولكن هناك من كتب عنها، من عبد التواب يوسف، والمرحلة الثالثة من 1964 إلى 1969 والتي عمل فيها إعداد لمسرحية نجيب محفوظ مينا مار، والتي كان فيها خناق كبير جدًا، والمرحلة الرابعة منذ هذا التاريخ حتي تاريخه، وهي مرحلة الضياع الكامل".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.