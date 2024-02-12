الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": العالم كله تربص بمصر من أول التاريخ

أميرة بهي الدين
أميرة بهي الدين

قالت الكاتبة والإعلامية والمحامية أميرة بهي الدين، إنها ترى أن الشعب المصري أجمل وأجدع شعب في الدنيا رغم أنه قد يبدو عليهم غير هذا، معلقة: “لدينا ذكاء جيني وورثنا الحضارة القديمة وهي جزء من أرواحنا”.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العالم كله تربص بمصر من أول التاريخ لأخره فأكيد لدينا سر فظيع  لا نعرفه".

وتابعت،: “نحن شعب ورثنا حضارة لم تتركنا، فيوجد أشخاص بسطاء لديهم ذكاء جيني، ويفوق أجهزة الكمبيوتر”، مشيرة إلى أننا مازلنا نستخدم كلمات فرعونية في العامية المصرية كلها وهي كلمات ظلت مع المصريين لأنهم شعب عظيم ولذا تم محاربته في وعيهم ومحاولة لإشعارهم بالدونية.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

أميرة بهي الدين العالم تربص بمصر التاريخ الشعب المصري كلمات فرعونية العامية المصرية

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