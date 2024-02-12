الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أميرة بهى الدين تتحدث لـ"الشاهد" عن تمكين المرأة فى عهد الرئيس السيسى

أميرة بهي الدين
أميرة بهي الدين

قالت الكاتبة والمحامية، أميرة بهي الدين، إنها تعمل على قضايا المرأة منذ سنوات طويلة، ففي عام 1989، كتبت بحثا تم تقديمه في مؤتمر المحامين العرب في دمشق، عن عدم توظيف المرأة في القضاء المصري، وحين تقدمت بالورقة البحثية فوجئت بقدوم القاضيات التونسيات والجزائريات والسوريات وتساءلهن عن أسباب عدم توظيف النساء بالقضاء المصري.

وأضافت بهي الدين، خلال حوارها مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "حين تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، اتخذت القيادة السياسية قرارا تاريخيا بأن النساء يعملن في كافة الهيئات القضائية دون تمميز، كنت غارقة في البكاء، لأن يقيني أن هذا هو ما يليق بمصر، فالمرأة في عهد الرئيس السيسي أصبحت لديها أحلام متنوعة، وأصبحت مطمئنة حول مستقبلها في المجتمع المصري".

وواصلت: "فكرة تمكين المرأة المصرية ليست نظرية، بل تخلق مجتمعات سوية، وتتصدى لفكرة الترويج لمميزات الرجل عن المرأة، والوصول إلى المساواة في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والوطنية، وذلك ما حدث بالفعل في عهد الرئيس السيسي".

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