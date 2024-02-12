أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": كنت واثقة أن مصر ستأتى بزعيم تاريخى قبل ثورة 30 يونيو

قالت الكاتبة والمحامية، أميرة بهي الدين: "قبل أحداث ثورة 30 يونيو 2013 وظهور الرئيس عبد الفتاح السيسي بشهور عدة، كنت واثقة تماما أن مصر ستأتي بزعيم تاريخي لن يقبل بسرقة هوية مصر، وكتبت ذلك عبر صفحتي الشخصية بموقع فيسبوك، ووجهت النصيحة للسير خلف الرئيس الجديد بكل ثقة؛ لأنه سيأتي في لحظة تاريخية وضرورية".

وأضافت بهي الدين، خلال حوارها مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كنت متأكدة أيضا أن مصر تعد زعيما جديدا يكون لديه الجاهزية التامة لقيادة الدولة المصرية في ظل ظروف صعبة تعيشها، وحين ظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصورة، اتخذ أول قرار مصيري في 13 نوفمبر 2012، حول منع تملك الأجانب لأراضي في سيناء".

وواصلت: "منذ ذلك اليوم، كنت مطمأنة للغاية حول مستقبل الدولة المصري، وأن حكم جماعة الإخوان الإرهابية سينتهي في أقرب فرصة، وكنت أدون كافة ملاحظاتي حول هذا الأمر بمدونتي الخاصة، حتى أن بعض الأشخاص اتهموني بـ"الهذيان" حينها، ولكن يقيني بالمصريين والدولة المصرية جعلني أفكر بهذه الطريقة".