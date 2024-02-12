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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أميرة بهى الدين لـ"الشاهد" عن دخولها مجال الإعلام: لأستنهض روح مصر لدى المصريين

أميرة بهي الدين
أميرة بهي الدين

قالت الكاتبة والإعلامية والمحامية أميرة بهي الدين، إنه طلب منها في 2015 كتابة مقال في "روزا ليوسف"، ووافقت لأنها كانت ترى أن مصر وقتها تعيش في فوضى الإعلام ويوجد برامج  تناقش أمورًا غريبة عن القضاء ويتم سرقة عقول الناس.

 

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها تعلم أن الناس ليس لها ثقل على القراءة فماذا عن الجمهور الذي يخاطبه الإعلام.

 

وأشارت إلى أنها شاركت بعدها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، لأنها كانت تريد أن تتحدث مع الناس وتقول لهم "أوعوا تنسوا مصر، كما أنها تعرف ماذا تريد وأي مكان توضع فيه ستنهض روح مصر من قلوب المصريين وتزيل الغبار من عليها". 

 

وأكدت أن البرنامج بدأ في يوليو 2011 مع بداية "سي بي سي"، ورغم انه كان حملًا كبيرًا عليها وسط عملها وظلت به 3 سنوات وهي تشعر أنها في مأمورية وطنية وتشعر أنها تتحدث بلغة قريبة من الناس.

 

وتابعت: “كنت طول الوقت مصر هي التي تشغلني وأنني سأتكلم مع ناس لا تقرأ المقالات وبعد شهر من عرض ”الستات مابيعرفوش يكدبوا"، وسافرت مرسى مطروح وجلست على الشاطئ ووجدت السيدات يتحدثون معها ويقولون “انتي اللي في التلفزيون”، فأدركت سطوة الاعلام وقتها.

 

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

أميرة بهي الدين روح مصر قلوب المصريين الاعلام فوضى الإعلام

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