الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": كنت أعانى من فترة إنكار خلال حقبة الإخوان

الكاتبة والإعلامية
الكاتبة والإعلامية والمحامية أميرة بهي الدين

قالت الكاتبة والإعلامية والمحامية، أميرة بهي الدين، إن بعض المحامين الذين ينتمون للإخوان كان مجتهدين، وكانوا يستمعون إليهم في تقديم بعض القضايا والتي يقدمون فيها بحوثًا كبيرة، متسائلة أين ذهبوا الآن؟.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها خلال حقبة الإخوان وعلى قدر مذاكرتها لهم وشراء كتب والبحث عنهم كانت في حالة إنكار، وكانت تترافع في المحكمة وتعود لمنزلها ولا تجلس في غرفة المحامين حتى لا تستمع إليهم، وكانت تبحث عن سؤال كيف ننقذ مصر؟ مؤكدة أن هذا الإنكار كان نوعًا من الحماية.

وتابعت، أن المحامي الكبير لابد أن يكون لديه روافد ثقافية كبيرة لأننا نتعرض طوال الوقت لمواضيع مختلفة منها المتعلق بالتكنولوجيا والثقافة وغيرها من المواضيع الهامة ولابد من وجود خلفية ثقافية وعملية كبيرة لدى المحامي، مشيرة إلى أن رجائي عطية كان مفكر كبير والنقيب أحمد الخواجة كان صاحب فكر.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

حقبة الإخوان حالة إنكار الحماية القضايا أميرة بهي الدين

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