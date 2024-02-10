أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": الوسط الثقافى المصرى ملىء بالصراعات والتربص والإنكار لوجود الآخر

قالت الكاتبة والمحامية أميرة بهي الدين إن الوسط الثقافي في مصر وسط قاس مع الغرباء عليه، متابعة: "هناك صراعات سياسية وفكرية وأيديولوجية".

وأضافت بهي الدين خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كلهم لا يعترفون ببعض وفي حالة تربص وفي حالة إنكار لوجود الآخر".

وتابعت: "الوسط الثقافي المصري غير موضوعي وقاس وصارم ومتشرذم أيديولوجيًا، ممكن يكون في ناس موهبين جدًا لكن مش معروفين لأن محدش بيقولهم إنت مين".

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.