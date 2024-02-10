الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": الوسط الثقافى المصرى ملىء بالصراعات والتربص والإنكار لوجود الآخر

أميرة بهي الدين
أميرة بهي الدين

قالت الكاتبة والمحامية أميرة بهي الدين إن الوسط الثقافي في مصر وسط قاس مع الغرباء عليه، متابعة: "هناك صراعات سياسية وفكرية وأيديولوجية".

وأضافت بهي الدين خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كلهم لا يعترفون ببعض وفي حالة تربص وفي حالة إنكار لوجود الآخر".

وتابعت: "الوسط الثقافي المصري غير موضوعي وقاس وصارم ومتشرذم أيديولوجيًا، ممكن يكون في ناس موهبين جدًا لكن مش معروفين لأن محدش بيقولهم إنت مين".

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

الشاهد برنامج الشاهد الشخصية المصرية محمد الباز اكسترا نيوز أميرة بهي الدين الكاتبة أميرة بهي الدين

مواد متعلقة

أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": واجهت مشكلة فى الوسط الثقافى لاستخدامى العامية فى كتاباتى

أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": السادات أنجز أمورًا عظيمة ووجهة نظرى تجاهه تغيرت

أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": استقبال الوسط الأدبى والثقافى لرواية "العيد" كان مُرًا

أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": استغرقت 10 سنوات فى كتابة رواية "العيد"

أميرة بهى الدين تشيد بـ"الشاهد": يخوض معركة الوعى المهمة جدًا

أسامة كمال: الملف الاقتصادى ستكون له أولوية كبيرة الفترة المقبلة

جودة عبدالخالق: متفائل رغم كل شىء.. وتحية لأهل غزة وكفاحهم

"التعليم": إتاحة المواد التعليمية للصفوف من 4 ابتدائي لـ3 ثانوي أونلاين

الأكثر قراءة

عاجل| توقعات بمزيد من التراجع فى سعر الدولار بالسوق الموازية

عاجل.. أبواب معبر رفح تكذب "تصريحات" بايدن

"علاقة فاضحة".. فتاة تمزق بطنها للتخلص من حملها سفاحا بالوادى الجديد.. ما القصة؟

مصدر يكشف تحقيقات النيابة الكاملة في بلاغ ريهام سعيد ضد طبيب لبناني

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

نبيل فهمى: أى عمل عسكرى إسرائيلى بجنوب غزة سيؤثرعلى العلاقات مع مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح