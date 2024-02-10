أميرة بهى الدين تشيد بـ"الشاهد": يخوض معركة الوعى المهمة جدًا

أعربت الكاتبة والمحامية أميرة بهي الدين، عن سعادتها بدور برنامج الشاهد في التوثيق والتسجيل، مؤكدة أن حفظ شهادات الناس شيء عظيم جدًا.

وأضافت بهي الدين خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "برنامج الشاهد يخوض معركة كبيرة وهي الوعي".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.