أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": استغرقت 10 سنوات فى كتابة رواية "العيد"

قالت الكاتبة والمحامية أميرة بهي الدين، إن رواية "العيد" كانت أول تجربة كتابة بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها استغرقت 10 سنوات في كتابة تلك الرواية.

وأضافت بهي الدين خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كنت زوجة وأمًا لديّ العديد من المسئوليات بجانب العمل، وكنت أتسلل من أجل الكتابة".

وتابعت: "كنت أكتب وأعيد الكتابة، كتبت أول جزأين ونشرت الجزء الأول والثاني ما زال على جهاز الكمبيوتر ولن أنشره".

واستكملت: "الرواية مهمة جدًا لأنها مؤشر قد إيه الواحد يكون صغيرًا ويكبر أو يرى العالم بطريقة مختلفة أو أفكاره السياسية والاجتماعية تتغير".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.