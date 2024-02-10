الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": واجهت مشكلة فى الوسط الثقافى لاستخدامى العامية فى كتاباتى

أميرة بهي الدين
أميرة بهي الدين

قالت الكاتبة والمحامية أميرة بهي الدين، إن الوسط الثقافي في مصر يعاني من مشكلة كبيرة.

وأضافت "بهي الدين" خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "على سبيل المثال أمس كاتبة من أسوان كتبت منشورًا حزينًا بسبب عدم وصول روايتها لمعرض الكتاب وقالت محدش سمع صوتي"، مشيرة إلى أن هناك إحباطات كبيرة في عالم الرواية.

وتابعت: "قلت أنا مش أحسن من الفراعنة، الفراعنة كتبوا برديات وتركوها وماتوا وبعد سنوات هناك من نقب في الحفريات ووجدها".

وواصلت: "كانت لديّ مشكلة مع الوسط الثقافي وهي أنني أستخدم العامية في الحوار، أنا أكتب الأحداث بالفصحى والحوار بالعامية، لأنني أعشق العامية المصرية وأرى أنها أكثر حاجة تعبر عنا".

واستكملت: "قلت أنا لا أكتب روايات أنا أكتب حواديت وأنا خارج المقاييس الأكاديمية".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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