أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": استقبال الوسط الأدبى والثقافى لرواية "العيد" كان مُرًا

قالت الكاتبة والمحامية أميرة بهي الدين، إن استقبال الوسط الأدبي والثقافي لرواية "العيد" كان مُرًا وما زال كذلك.

وأضافت "بهي الدين" خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "لدينا مشكلة كبيرة جدًا في التعامل مع الرواية والكتاب، رواية العيد بدأت معي بتعرفي على ناشر وأخذ مني أموالًا كثيرة وقتها وخدعني، وأنا كمحامية لا أتشاجر في حياتي الخاصة، الخناق للشغل".

وتابعت: "أعطاني عددًا من الكتب واختفى بعدها"، مشيرة إلى أنها توقفت عن كتابة الجزء الثاني من رواية "العيد" لعدم قدرتها على إعطاء التجربة حقها.

وواصلت: "أنا كتبت وأرسلت الرواية وكنت أظن بحماس الصغار أنه سيكون هناك استقبال ويقولوا حتى إيه العمل الوحش ده لكن هذا لم يحدث".

واستكملت: "الدكتورة فاطمة موسى كتبت في عدد تذكاري في أخبار الأدب عام 96 أن رواية العيد لأميرة بهي هي رواية العام، قلت بعد هذه الجملة أنا بعرف أكتب ولازم أكمل، لكنني توقفت لظروفي الخاصة".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.