جودة عبدالخالق: متفائل رغم كل شىء.. وتحية لأهل غزة وكفاحهم

قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن ما يحدث في غزة كشف عن أمور كثيرة جدًا لم يكن يدركها الكثيرون.

وأضاف عبدالخالق خلال حواره لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن إرادة الفلسطينيين على المقاومة والكفاح في غزة قلبت موازين كثيرة جدًا، متابعًا: "إذا تحركت فراشة صغيرة على غابات الأمازون قد تترتب على ذلك أعاصير في المحيط الأطلنطي، والفراشة الصغيرة هنا هي غزة، لكن نلاحظ أن دوائر رد الفعل تتسع".

جودة عبدالخالق: أوروبا كيان تابع للولايات المتحدة

وتابع: "متفائل رغم كل شيء وتحية لأهل غزة وكفاحهم"، مشيرًا إلى أن أوروبا تعد كيانًا تابعًا للولايات المتحدة وهذا يحد من قدرتها بشكل كبير، والفترة المقبلة ستشهد ارتفاع أصوات الجماهير، وهذا يمكن أن يقلب موازين كثيرة.