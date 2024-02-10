السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة كمال: الملف الاقتصادى ستكون له أولوية كبيرة الفترة المقبلة

أسامة كمال
أسامة كمال

علّق الإعلامي أسامة كمال على انعقاد جلسة أمناء الحوار الوطني لبحث القضايا الاقتصادية العاجلة، مؤكدًا أن الملف الاقتصادي ستكون له أولوية كبيرة الفترة المقبلة.

أسامة كمال: الحوار الوطني يركز على تناول عميق وشامل لأوضاع الاقتصاد

وقال كمال، في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" إن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أكد أن الحوار سيبدأ فورًا استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويركز على تناول عميق وشامل لأوضاع الاقتصاد للوصول إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة.

وتابع: "أرجو أن يكون الحوار على أمور عاجلة تتعلق بالوضع الحالي، وكيف نخرج من هذا المأزق"، مشددًا على ضرورة البحث عن حلول حقيقية ومرضية للوضع الاقتصادي في مصر.

أسامة كمال الحوار الوطني الاقتصادي الحوار الوطنى ضياء رشوان مساء dmc

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