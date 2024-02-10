أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": حزب التجمع قدم نموذجًا وطنيًا لليسار

قالت الكاتبة والمحامية أميرة بهي الدين، إن حزب التجمع قدم نموذجًا وطنيًا لليسار ولكن هناك فصائل تطرفت.

وأضافت بهي الدين خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": حزب التجمع يهاجم بشكل كبير والدكتور رفعت السعيد يهاجم طول الوقت حتى في موقفة من 30 يونيو وما بعدها حتى في موقفه من الانتخابات الرئاسية الأخيرة حتي حبس وحزب التجمع أفاد مصر بتقديم نموذج يسار وطني على أجندة وطنية مهمة جدا بالنسبة للناس ولكن هناك فصائل أخرى تشرزمت وتطرفت ولم تفيد مصر وللأسف خضع لهيمنتها سباب صغير في ناس منهم ضلوا الطريق للأبد".

وتابع: "وهناك أشخاص أخري فاقت ولكن بعد فوات الأوان ودفت الثمن غالي وبالمناسبة لم أر أحيانا بعض الشباب الصغير يتطرف يسار ويمين في ناس كثير تنزعج من ذلك ولكن أنا على المستوى الشخصي لا أنزعج لأنه لو عمل على نفسه من الممكن أن ينقذ نفسه، والعوامل الأيدلويجية ليس سياسية فقط وإنما سياسية وثقافة وأصدقاء ومصاهرة ووسط كامل وعندما تريد الخروج من هذا الوسط تجد نفسك في وحده غريبة".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.