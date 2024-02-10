نتنياهو فى مأزق.. و"الخلالى" تحذر من مخططاته الخبيثة

تحدثت الإعلامية قصواء الخلالي، عن الوضع الراهن في غزة والتحركات الدولية المتعلقة به، وأكدت أن القضية الفلسطينية تحظى بأولوية عالية في اهتمام العالم، وأن الأوضاع في غزة متقلبة وغير محسومة.

ونقلت الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة "CBC"، عن بعض الصحف العالمية تصويرها لحالة الحصار التي يعيشها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي قد تزيد من مخاوفه من الملاحقة القضائية بعد خسارته الانتخابية والعسكرية.

وقالت إن نتنياهو يحاول اللجوء إلى خيارات متطرفة، مثل اقتحام رفح البرية أو تهجير الفلسطينيين منها، لكنه سيواجه مقاومة شرسة من الجانب المصري.

وأضافت الخلالي أن نتنياهو يسعى إلى القضاء على الحق الفلسطيني في الوجود والتقرير، وأنه يخطط لإنشاء نظام احتلال غير مباشر في سيناء، مؤكدة أن هذا الأمر مرفوض ومستحيل، ودعت إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعمه في نضاله ضد العدوان الإسرائيلي.