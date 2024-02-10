السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عنده خرف.. استشارى طب نفسى يحلل حالة بايدن النفسية

بايدن
بايدن

علق الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا: "عنده خرف".

قال الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، خلال مداخلة ببرنامج "مع خيري"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "بايدن يعاني من شكل من أشكال الخرف وليس ألزهايمر"، موضحا: "الخرف لا يشير إلى مرض معين لكن يشير إلى خلل في القدرات العقلية لدى الإنسان التي تجعله غير مؤهل للتعامل بصورة سوية إدراكيا".

أضاف الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي: "من تحليلي لشخصية الرئيس الأمريكي جو بايدن فهو لديه خلل في أكثر من عملية من العلميات العقلية وليس مجرد الاسترجاع والتذكر فقط".

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