السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل| "اتحاد العمال": هذا هو الحل لزيادة الأجور فى القطاع الخاص

القطاع الخاص
القطاع الخاص

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، أنه منذ إعلان قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تضمنت زيادة الحد الأدنى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ لم يتم تحديد موعد بشأن موقف القطاع الخاص من هذه الزيادة، منوهًا بأن المبلغ الذي تمت زيادته على الأجور “كبير”، ولم يكن متوقعا أن يزيد الحد الأدنى للأجور بقيمة 2000 جنيه.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفرق بين الحد الأدنى في القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة، كبير جدًا، ويصل إلى 2500 جنيه، موضحًا أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تحتاج إلى جهد ووقت خلال الفترة المقبلة.

تحديات كبيرة

وأشار إلى أن القطاع الخاص أمامه تحديات كبيرة جدًا، والوضع القائم هو عدم قدرة الشركات على رفع الحد الأدنى بهذا الشكل والقيمة.

وشدد على أنه يجب على الحكومة أن تقدم المميزات والدعم للقطاع الخاص، ليتم تمكينه من تنفيذ ورفع الحد الأدنى للأجور، كما يجب دعم الدولة من خلال “صندوق الطوارئ”، فهو الحل لزيادة ورفع الأجور للعاملين بالقطاع الخاص.

مواد متعلقة

عنده خرف.. استشارى طب نفسى يحلل حالة بايدن النفسية

نتنياهو فى مأزق.. و"الخلالى" تحذر من مخططاته الخبيثة

عاجل.. أبواب معبر رفح تكذب "تصريحات" بايدن

بشرى سارة.. الوزراء: تحسين الأجور غير مرتبط بتعويم قريب أو بقرارات اقتصادية أخرى

22 فبراير.. برلمانى يعلن خبرًا سارًا للمصريين

خبير اقتصادى: إدراج المعدن الأصفر بالبورصة سيتحكم فى "جنون الذهب"

قصواء الخلالى: تصريحات الكيان الصهيونى بشأن القضاء على حركة حماس "عنترية حنجورية"

"حماس": مصر حريصة دائمًا على إدخال المساعدات إلى غزة.. والاحتلال يعرقلها

الأكثر قراءة

عاجل.. أبواب معبر رفح تكذب "تصريحات" بايدن

عاجل| توقعات بمزيد من التراجع فى سعر الدولار بالسوق الموازية

عاجل| "اتحاد العمال": هذا هو الحل لزيادة الأجور فى القطاع الخاص

بسبب أسبقية الرى.. 5 مصابين فى مشاجرة بالبحيرة

مصرع شخص ونجاة 6 آخرين فى حريق سيارة أعلى "الدائرى الإقليمى"

محلل سياسى: إسرائيل بدأت عملية عقاب جماعى حتى تضغط على المنطقة ومصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح