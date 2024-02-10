22 فبراير.. برلمانى يعلن خبرًا سارًا للمصريين

علق النائب أحمد بدران البعلي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح من أجل أن يتقدم المواطنون على طلبات التصالح.

وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الأيام القليلة الماضية كان هناك اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل المستشار عمر مروان ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، لمناقشة الموعد النهائي للائحة التنفيذية لـ القانون رقم 187 لسنة 2023، " قانون التصالح على مخالفات البناء.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن أقصى موعد لصدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، سيكون في 22 فبراير من عام 2024.

ولفت إلى أن الوزارات المعنية تراجع وتناقش اللوائح الداخلية لهذا القانون من أجل التنفيذ في الفترة المقبلة.