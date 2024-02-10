السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حماس تؤكد استمرارها فى التنسيق مع مصر وقطر لرفع الحصار عن غزة

طاهر النونو
طاهر النونو

أعلن طاهر النونو، الناطق الإعلامي لحركة حماس، عن مواصلة الحركة للتفاوض مع الجهود المصرية والقطرية لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.

وقال النونو، في تصريحات هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، إن حماس شاركت في لقاءات بوساطة مصرية خلال اليومين السابقين بهدف الوصول إلى هدنة مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الحركة طرحت عدة مطالب تتعلق بضمانات تريح الشعب الفلسطيني.

وحذر النونو من محاولة الاحتلال اقتحام مدينة رفح، التي تضم أكثر من مليون نازح و300 ألف ساكن، مؤكدا أن ذلك سيكون مصدر المجزرة كبرى، ومعربا عن تأييده للموقف المصري في هذا الصدد.

وأضاف النونو أن الفلسطينيين لن يتخلوا عن أرضهم، وأن المقاومة جاهزة لمواجهة الاحتلال في رفح، وأن كتائب القسام مجهزة بكل أنواع السلاح للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

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