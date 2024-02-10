الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"بهى الدين" لـ"الشاهد": "برديات مدن الياسمين" بدأت من مشاهدتى لصور الشهيد "منسى"

أميرة بهي الدين
أميرة بهي الدين

قالت الكاتبة والمحامية أميرة بهي الدين، إن كتابة خماسية "برديات مدن الياسمين" بدأت من مشاهدتي لصور الشهيد “منسي”.

وأضافت بهي الدين خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": هي رواية خماسية ولم أكن أظن ان أكتب خماسية ولكن بدأت بطريقة غريبة جدًا في يوم 7ـ7 ـ2017 يوم استشهاد الشهيد البطل أحمد منسي وأحداث البرث وعند نزول صور كل الشهداء علي السوشيال ميديا لفت نظري صورة للمنسي وهو يخاطب الصقر، والصقر ينظر له، وكان هناك تواصل بصري حقيقي بينهم، والصورة الأخري والصقر على يده".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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