حماس: لن نتنازل عن أرضنا وحقوقنا وسنواجه الاحتلال بالمقاومة

أكد طاهر النونو، المتحدث الإعلامي باسم حركة حماس، أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم للضغوط والتهديدات الإسرائيلية، وأنه سيدافع عن أرضه وحقوقه بكل الوسائل المتاحة.

وقال النونو، في حوار هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "سي بي سي"، إن طوفان الأقصى الذي اندلع مؤخرًا هو رد فعل طبيعي للظلم والاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل قوات الاحتلال، وأنه ليس محاولة لتهجيرهم أو تغيير هويتهم.

وأضاف أن الاحتلال لا يملك أي شرعية أو حق في التدخل في الشأن الفلسطيني، وأنه يجب أن ينسحب من كل الأراضي المحتلة.

وأشار النونو إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية تتحد بوجه العدو الصهيوني، وأنها لا تنساق وراء محاولاته زرع الفتنة والخلاف بينها، وأكد أن الحركة تسعى للتوافق والمصالحة مع باقي الفصائل والقوى الوطنية، بمساندة مصر التي تلعب دورًا إيجابيًا في هذا الصدد.

ونوه النونو بأن الكيان الصهيوني يعاني من أزمات داخلية وخارجية، وأنه يحاول تحميل الفلسطينيين مسئولية فشله وضعفه، وقال إن الحركة لن تسمح له بتدمير جهود إعادة بناء غزة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

واختتم النونو حديثه بالقول إن الحل الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والدولة المستقلة، ودعا العالم إلى تحمل مسئولياته في هذا الشأن والعمل على تحقيق العدالة والسلام.