الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": الإخوان كانوا لهم تأثير كبير على المحامين خاصة الشباب

أميرة بهى الدين
أميرة بهى الدين

قالت الكاتبة والإعلامية والمحامية، أميرة بهي الدين، إنها كانت ترتدي الزي الوقور عند ذهابها للمحكمة، مشيرة إلى أن اليوم الذي أصبح فيه مجلس نقابة المحامين كله تيار إخواني بدأت تفكر ماذا ترتدي؟، وتبحث عن إطالة "الجيبة" وإطالة الجاكيت.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مجلس النقابة كان يعلم أنها معارضة لهم وأنها كانت ترتدي ملابس طويلة لأنها لا تريد في أي جلسة بقاعة المحكمة أن يتربصوا بملابسها ويتركوا القضية الأساسية.

وأكدت أن الإخوان كانوا لهم تأثير كبير على المحامين خاصة الشباب منهم والذين تأثروا بأفكارهم وبكثرة القضايا، لأنهم كانوا يمارسون دورًا تضامنيا في نقابة المحامين مع كل التنظيمات الإرهابية التي يقبض عليها، مشيرة إلى أن لجنة الدفاع عن الحريات أصبحت تمارس نوعًا آخر غير عملها.

وأشارت إلى أن هذه الفكرة رصدها الكاتب وحيد حامد في فيلم "طيور الظلام"، بحرفية شديدة.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

أميرة بهي الدين الإخوان المحامين خاصة الشباب مجلس نقابة المحامين قاعة المحكمة

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