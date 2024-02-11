الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": الاخوان يستخدمون النساء فى الإرهاب

أميرة بهى الدين
أميرة بهى الدين

قالت الكاتبة والإعلامية، أميرة بهي الدين، إن الإخوان يستخدمون النساء في الإرهاب ولا يحترمهن.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": الدكتور عبدالصبور شاهين تحدث عندما كان يخطب في مسجد عمرو بن العاص أن المرأة طلقت، وهي في هذا الموضوع المرأة مفعول به، وهي منذ بداية الحشد علي طوابير الانتخاب حتي بؤرة رابعة العدوية الإرهابية حتي جمعة قاندهار، والإخوان لا يحترمون النساء".

وتابع: "بالنسبة للإخوان الدكتورة ابتهال كانت حالة بلورية في استخدامها في معركة مهمة، وكسبنا القضية في أول درجة، وصلنا للاستئناف، ومنصة القضاء كانت مثل المجتمع المصري خرقت من قبل الإخوان بداية شباب كلية الحقوق، وخسرنا القضية في الاستئناف، وكانت أيام سوداء، وكنا غاضبين وصامتين، وبعدها بفترة تم تعديل قانون المرافعات، ولكن كنا غاضبين ومهزومين باستباحة".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

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