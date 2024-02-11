نصر سالم: نتنياهو فشل عسكريا.. ومصر لن تسمح بالعدوان على رفح (فيديو)

أكد اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الإستراتيجية، أن العدوان الإسرائيلي على غزة لم ينجح في تحقيق أي من أهدافه العسكرية، وأن نتنياهو يحاول إطالة أمد الحرب لتأجيل مصيره السياسي والقضائي.

وقال سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، إن إسرائيل لم تتمكن من تحرير أسراها أو القضاء على المقاومة الفلسطينية، وأنها تواجه فشلا ذريعا أمام العالم والشعب الإسرائيلي نفسه.

وأضاف سالم أن مصر لن تقبل بأي تهديد أو تلويح بالعدوان على أراضيها، وأن تلويح الاحتلال باجتياح رفح عسكريا هو مجرد خيال من نتنياهو يظن أنه سيصل به إلى الرهائن، مشيرا إلى أن الحصول على أسير من غزة لا يمكن إلا بالتفاوض.