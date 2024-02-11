"الإفتاء": البنوك تموّل ولا تربى والمحتكر فى النار وفقًا للشريعة (فيديو)

قال د.خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الكثير من الناس ينشرون شائعات غير صحيحة حول القضايا الاقتصادية دون علم أو تخصص.

وأشار عمران في حوار هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على CBC إلى أن التعامل مع البنوك لا يعتبر ربا، بل هو عقد تمويل واستثمار جديد ومشروع شرعًا وأنه ينبغي على المواطنين الاستفادة منه، بدلا من الوقوع في فخ النصابين والمحتالين، مؤكدًا ضرورة توضيح هذه المفاهيم للناس.

وحذر عمران من حرمة الاحتكار، وقال إن مَن يحجب السلع عن الناس لرفع أسعارها يعصي الله ورسوله، وأن الرسول (ص) قال: "لا يدخل الجنة محتكر"، مبينا أن هذا الفعل يسبب ضررا للمجتمع والاقتصاد.

وناشد عمران المواطنين بسرعة إخراج الزكاة وتوزيعها على المستحقين من خلال الجهات الموثوقة، وقال إن هذا العمل يزيد من الأجر والثواب، وأن الله يقول: "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"، مضيفًا أن هذا العمل يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتحسين الأوضاع الاجتماعية.