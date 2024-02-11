الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"الإفتاء": البنوك تموّل ولا تربى والمحتكر فى النار وفقًا للشريعة (فيديو)

خالد عمران
خالد عمران

قال د.خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الكثير من الناس ينشرون شائعات غير صحيحة حول القضايا الاقتصادية دون علم أو تخصص.

وأشار عمران في حوار هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على CBC إلى أن التعامل مع البنوك لا يعتبر ربا، بل هو عقد تمويل واستثمار جديد ومشروع شرعًا وأنه ينبغي على المواطنين الاستفادة منه، بدلا من الوقوع في فخ النصابين والمحتالين، مؤكدًا ضرورة توضيح هذه المفاهيم للناس.

وحذر عمران من حرمة الاحتكار، وقال إن مَن يحجب السلع عن الناس لرفع أسعارها يعصي الله ورسوله، وأن الرسول (ص) قال: "لا يدخل الجنة محتكر"، مبينا أن هذا الفعل يسبب ضررا للمجتمع والاقتصاد.

وناشد عمران المواطنين بسرعة إخراج الزكاة وتوزيعها على المستحقين من خلال الجهات الموثوقة، وقال إن هذا العمل يزيد من الأجر والثواب، وأن الله يقول: "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"، مضيفًا أن هذا العمل يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

خالد عمران أمين الفتوى دار الافتاء شائعات في المساء مع قصواء البنوك استثمار تمويل النصابين الاحتكار حجب السلع رفع أسعار الزكاة الأوضاع الاجتماعية

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