الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير سياسي: إسرائيل تستهدف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء (فيديو)

تهجير
تهجير

أعرب الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، عن قلقه من خطة إسرائيلية لتهجير سكان غزة إلى سيناء وسكان الضفة إلى الأردن، مشيرا إلى أنها حلم قديم للكيان الصهيوني.

وحذر سلامة، في حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، من عدم التهاون مع التصريحات الإسرائيلية والتأهب للأسوأ، لأن إسرائيل تسعى لتنفيذ مخططها بكل وسيلة خلال الفترة المقبلة.

ونفى أستاذ العلوم السياسية أن يكون هناك أي فرصة للسلام مع نتنياهو، الذي يواصل العدوان على غزة بمساندة من الولايات المتحدة، متهما دول الاتحاد الأوروبي بالضعف والتبعية وعدم القيام بدورها في مواجهة مجازر إسرائيل.

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