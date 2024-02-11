أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": أدركت أننا مقبلون على مرحلة الفاشية الدينية لهذا السبب

قالت الكاتبة والإعلامية، أميرة بهي الدين، إن أدركت أننا مقبلون علي مرحلة الفاشية الدينية بعد قضية التفريق التي رفعت ضد حامد أبوزيد.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": أنه تم رفع قضية تفريق بين نصر حامد أبوزيد وزوجته باعتبار أن ما كتبه في كتاباته يعد كفرًا.

وتابعت: "كانت قضية مفصلية بالنسبة لي لأني بعدها قولت لا الإخوان المسلمين ولا الجامعات الإرهابية أصبحت أقول الفاشية الدينية، وسألتي نفسي اليوم سيفرقون بين نصر أبوزيد وبين زوجته بكرة هيفرقوا بين فلان وفلانه، وبعدها سيقولون إن المجتمع لا يصلح لتربية الأطفال لأننا نربيهم علي منهج كافر، فسيأخذون مننا الأطفال، وبدأ يتكون لدي صورة أننا مقبلون علي مرحلة مختلفة مرحلة هجوم علي الرموز، وهذه القضية تشكل لديها هيئة دفاع من عدد كبير من قامات القانون علي رأسهم تهاني الجبالي وخليل عبدالكريم".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.