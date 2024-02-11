أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": الإخوان فى 30 يونيو عندما تحركت كل المحافظات تبعثروا

قالت الكاتبة والإعلامية والمحامية، أميرة بهي الدين، إن فكرة يوم 30 يونيو، بدأت الحركة في كل المحافظات، والإخوان لم يكونوا موجودين لأنهم كان يجمعون بعضهم من المحافظات كل جمعة ولكن عندما تحركت كل المحافظات تبعثروا، مشيرة إلى أنه رغم قلة عددهم ولكنهم منظمين.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد نجاح مجلس نقابة المحامين الإخوان، تساءلت لماذا لا نحمي النقابة رغم أننا كثرة ولكن مبعثرة فكيف نحمي مصر؟، مؤكدة أنها منذ ذلك اليوم وهي تقرأ عن الإخوان وتاريخهم ووقع بين يديها كتاب مهم عن التجربة السودانية يحمل اسم "العسكر والإخوان"، وكانت تردد "يا نهار أسود، هم مشيوا طريق ونحن نسير عليه".

وأشارت إلى أن هذا الكتاب تضمن تدريب الإخوان للطلاب في إعدادي وثانوي ويتم إدخالهم اتحاد الطلاب بالجامعة وبعدها البرلمان وتم تطبيق كل هذا مبكرًا، مؤكدة أنه بعدها تم اغتيال فرج فودة ويوم جنازته لا يجوز أن يكون نشاطهم في مهاجمة الجماعة الإرهابية والإخوان وأن يسيروا في جنازة وهم يبكون ولكن لابد أن يكون هناك شيء آخر.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.