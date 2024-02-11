أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": محامى الشو يزعجنى ويقهرنى لأنه يبتذل المحاكمة

قالت الكاتبة والإعلامية والمحامية، أميرة بهي الدين، إن محامين الشو كانوا ومازالوا يزعجونها لأنها تحب المحاكمة، وتحترمها لأن الناس تشعر بالقهر والعجز وتطرق باب مكتبها لتقول لها أنقذينا.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "لسنا مكتب سفريات ولكننا نستقبل ضحايا ولابد من تحملهم واحترام المهنة والقضايا والبحث قصة كبيرة، ولكن محامي الشو يقهرني لأنه يبتذل شيء شديد الاحترام لدي".

وأشارت إلى أن هذا الوضع يشبه أم كلثوم فكانت تذاكر وتحضر شعراء ولغة عربية وملحنين وتعمل على الأغنية كثيرًا ولوأنها شاهدت المطربين اليوم لكانت قد قهرت مثل فيلم الكيف وهو يقول"بعبي شريط".

وتابعت، أن محامي الشو يقوم بعمل كلمتين ويقلب وعندما تقول له إن القضية تأخذ سنوات ينظر إليك كأنك لست محام سالك ولكن أنا رجل قانون.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.