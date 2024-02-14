شريف الشوباشى يكشف لـ"الشاهد" أسباب تراجع صناعة السينما المصرية

قال الكاتب الصحفي والمفكر، شريف الشوباشي، إن أكبر تحول حدث في صناعة السينما هو أن الدولة المصرية رفعت يدها من هذه الصناعة بالكامل، وهذا خطأ فادح.

تراجع صناعة السينما



وأكد شريف الشوباشي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن فرنسا لديها أجهزة مخصصة تعمل على دعم السينما بصورة كبيرة، حيث من خلال هذه الأجهزة يتم مساعدة المنتجين في صناعة الأفلام بصورة كبيرة، كما أنه يتم مساعدة المنتجين أيضًا في عملية التسويق والتوزيع، لذا تعد السينما الفرنسية من أهم الصناعات السينمائية في العالم، ولهذا يجب القول أن ما فعلته مصر تجاه هذا القطاع لم يكن صحيحًا.

وتابع: "في عهد االرئيس الراحل محمد أنور السادات رفعت الدولة يدها من السينما، ومنذ هذا التوقيت حدث التراجع، كما أن اتجاه المنتجين نحو كسب أكبر عدد ممكن من الأرباح دون النظر للمحتوى من أسباب التراجع ايضًا في هذه الصناعة، ويمكن القول أن فيلم الأرض كان محتوى جيد جلب الكثير من الأرباح وهذا عكس ما يحدث الآن، حيث صناعة السينما الآن قائمة على العنصر التجاري دون النظر للرسالة التي يقدمها العمل".

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.