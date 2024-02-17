السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وفاء عامر: "كان نفسى أشتغل مع العوضى.. ومسلسل جودر خيالى"

وفاء عامر
وفاء عامر

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها لا تبحث عن العمل في دراما رمضان، لكن عندما يأتي عمل مناسب تعمل، متابعة: "بكون مبسوطة لو الناس شافتني في حاجة كويسة ومفيدة في رمضان".

وأضافت عامر في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "اللي شجعني للمشاركة في مسلسل حق عرب الأسماء الموجودة، أنا بحب أحمد العوضي جدًا وهو قريب من الناس وشكلهم، وأشعر بأنه واحد مننا".

وتابعت: "المجموعة كلها مميزة والمسلسل مشوق جدًا وبه الكثير من التفاصيل، المسلسل أحداثه من 30 سنة أول حلقتين، وبعد الحلقة الثانية نكمل حتى الآن".

واستكملت: "أعد الجمهور أن المسلسل سيكون من أوائل الأعمال التي يتابعها الناس في شهر رمضان".

كما أشارت إلى أن تشارك في مسلسل "جودر" مع النجم ياسر جلال وتؤدي دور والدته، مؤكدة أن المسلسل مكتوب بشكل جيد جدًا والمسلسل خيالي بعض الشيء.

وفاء عامر الفنانة وفاء عامر مسلسل حق عرب دراما رمضان مسلسل جودر أحمد العوضي ياسر جلال

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