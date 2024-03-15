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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة 15-3-2024 خامس أيام رمضان ودرجات الحرارة المتوقعة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات من الموضوعات المهمة خلال أيام الشهر الكريم وذلك للاستعداد الجيد للخروج سواء للإفطار في الخارج أو السحور والتأكد من استقرار  حالة الطقس.

ننشر في التقرير التالي  حالة الطقس اليوم الجمعة 15-3-2024 خامس أيام رمضان ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات من واقع بيان هيئة الارصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة 

يسود اليوم الجمعة خامس أيام شهر رمضان طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حارعلى جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس لمدة أسبوع 

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائيه صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

مع وجود نشاط ملحوظ للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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درجات الحرارة اليوم في محافظات الجمهورية

القاهرة 23 13

العاصمة الإدارية 24 12

6 أكتوبر 24 12

بنهــــا 23 13

دمنهور 22 13

وادى النطرون 23 12

كفر الشيخ 23 13

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 12

شبين الكوم 23 12

طنطا 22 12

دمياط 20 13

بورسعيد 21 12

الإسماعيلية 24 12

السويس 23 13

العريش 22 09

رفح 21 09

رأس سدر 26 10

نخل 24 10

كاترين 19 07

الطور 28 15

طابا 26 14

شرم الشيخ 30 16

الإسكندرية 20 11

العلمين الجديدة 21 12

مطروح 19 10

السلوم 18 10

سيوة 23 08

رأس غارب 28 16

الغردقة 28 15

سفاجا 29 14

مرسى علم 28 16

شلاتين 29 19

حلايب 27 20

أبو رماد 28 18

رأس حدربة 28 18

الفيوم 26 14

بني سويف 26 12

المنيا 26 12

أسيوط 27 13

سوهاج 30 13

قنا 31 15

الأقصر 33 16

أسوان 33 17

الوادى الجديد 34 13

أبوسمبل 33 19

 

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